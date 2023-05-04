Кабмин Татарстана утвердил республиканский план по борьбе с гепатитом С

В Кабмине Татарстана утвержден республиканский план по борьбе с гепатитом С, действовать он будет до 2030 года. Такое распоряжение подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

В плане указаны мероприятия, направленные на профилактику заболевания, а также меры, которые планируется ввести в Татарстане - раннее выявление болезни, недопущение распространения, вакцинация от гепатита. Планируется более насыщенно работать с населением, информируя его о заболевании и способах профилактики.