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· Артем Акчурин

К саммиту БРИКС в Казани отремонтируют Дом Пальчиковой-Лихачевой

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В Казани запланированы работы по сохранению и восстановлению объекта культурного наследия регионального значения - дома №12/32 на улице Лобачевского.

Этот двухэтажный объект, возведенный в первой половине XIX века, сочетает в себе элементы ампира и эклектики с мотивами модерна. В доме проживал композитор Габяши Султан.


Для восстановления здания необходимы работы по реставрации фасада, ремонту цоколя, восстановлению дверей и оконных проемов, а также возвращению утраченных декоративных элементов. Собственником здания является управляющая компания Вахитовского района.

В прошлом здание использовалось как отделение императорского русского музыкального общества, сейчас же оно предназначено для жилья. Все процессы по восстановлению и сохранению этого исторического объекта будут осуществляться согласно проекту, разработанному «Татинвестгражданпроект» и утвержденному «Главстрой РТ».

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