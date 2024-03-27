К саммиту БРИКС в Казани отремонтируют Дом Пальчиковой-Лихачевой
В Казани запланированы работы по сохранению и восстановлению объекта культурного наследия регионального значения - дома №12/32 на улице Лобачевского.
Этот двухэтажный объект, возведенный в первой половине XIX века, сочетает в себе элементы ампира и эклектики с мотивами модерна. В доме проживал композитор Габяши Султан.
Для восстановления здания необходимы работы по реставрации фасада, ремонту цоколя, восстановлению дверей и оконных проемов, а также возвращению утраченных декоративных элементов. Собственником здания является управляющая компания Вахитовского района.
В прошлом здание использовалось как отделение императорского русского музыкального общества, сейчас же оно предназначено для жилья. Все процессы по восстановлению и сохранению этого исторического объекта будут осуществляться согласно проекту, разработанному «Татинвестгражданпроект» и утвержденному «Главстрой РТ».
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