К саммиту БРИКС в Казани отремонтируют Дом Пальчиковой-Лихачевой

В Казани запланированы работы по сохранению и восстановлению объекта культурного наследия регионального значения - дома №12/32 на улице Лобачевского.



Этот двухэтажный объект, возведенный в первой половине XIX века, сочетает в себе элементы ампира и эклектики с мотивами модерна. В доме проживал композитор Габяши Султан.



Для восстановления здания необходимы работы по реставрации фасада, ремонту цоколя, восстановлению дверей и оконных проемов, а также возвращению утраченных декоративных элементов. Собственником здания является управляющая компания Вахитовского района.В прошлом здание использовалось как отделение императорского русского музыкального общества, сейчас же оно предназначено для жилья. Все процессы по восстановлению и сохранению этого исторического объекта будут осуществляться согласно проекту, разработанному «Татинвестгражданпроект» и утвержденному «Главстрой РТ».