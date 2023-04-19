Мошенники начали продавать фальшивые билеты на матчи "Ак Барса" в преддверии финала Кубка Гагарина

В Сети мошенники начали зарабатывать на болельщиках. Так, появились фальшивые сайты, на которых продают билеты на матчи КХЛ в Казани и Москве. Так, за билет на встречу "Ак Барса" с ЦСКА, которая проходит сегодня, просят 9500 рублей, а на 25 апреля вообще запрашивают 13 тысяч рублей, пишут "КВ".

Что же касается официального сайта КХЛ, то там реализуют билеты только на две встречи в Москве, поскольку на матч в Казани на 19 апреля билетов уже нет, а 25 апреля игры в Казани может и не быть.

Серия будет завершена сразу, как только одна из команд одержит четвертую победу. Если 19 апреля "барсы" победят, то в серии будет счет 4:0, и ваши 13 тысяч за билет на 25 апреля обогатят мошенников.