В Казани появится интеллектуальная система для отлова бродячих собак за 11 миллионов рублей

"К Бобикам с умом": в Казани появится интеллектуальная система для отлова бездомных собак
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В Казани заказали систему, которая будет отслеживать бродячих собак. Ее встроят в уже установленные видеокамеры. Тендер размещен на портале государственных закупок.
В технической документации говорится, что работы по модернизации инфосистемы анализа видеопотока, идущего с видекамер в городе, должны уместиться в сумму в 11 миллионов рублей.
Для отлова сообак запустят веб-сервис и Telegram-бот для создания заявок.
Задача стоит не самая простая: разрабочик должен научить ИИ отличать пса бродячего от пса домашнего.
Получив кадры с камер, система должна провести из анализ и верификацию, после чего передать данные в "Зооцентр".
Так кадры станут заявкой, которая будет передана командам отлова.
Средства на работы выделят из регионального бюджета. Срок готовности - к зиме.