В Казани появится интеллектуальная система для отлова бродячих собак за 11 миллионов рублей

В Казани заказали систему, которая будет отслеживать бродячих собак. Ее встроят в уже установленные видеокамеры. Тендер размещен на портале государственных закупок.

В технической документации говорится, что работы по модернизации инфосистемы анализа видеопотока, идущего с видекамер в городе, должны уместиться в сумму в 11 миллионов рублей.

Для отлова сообак запустят веб-сервис и Telegram-бот для создания заявок.

Задача стоит не самая простая: разрабочик должен научить ИИ отличать пса бродячего от пса домашнего.

Получив кадры с камер, система должна провести из анализ и верификацию, после чего передать данные в "Зооцентр".

Так кадры станут заявкой, которая будет передана командам отлова.

Средства на работы выделят из регионального бюджета. Срок готовности - к зиме.

