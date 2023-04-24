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"К Бобикам с умом": в Казани появится интеллектуальная система для отлова бездомных собак

В Казани появится интеллектуальная система для отлова бродячих собак за 11 миллионов рублей
"К Бобикам с умом": в Казани появится интеллектуальная система для отлова бездомных собак

Фото: открытые источники

В Казани заказали систему, которая будет отслеживать бродячих собак. Ее встроят в уже установленные видеокамеры. Тендер размещен на портале государственных закупок.

В технической документации говорится, что работы по модернизации инфосистемы анализа видеопотока, идущего с видекамер в городе, должны уместиться в сумму в 11 миллионов рублей.

Для отлова сообак запустят веб-сервис и Telegram-бот для создания заявок.
Задача стоит не самая простая: разрабочик должен научить ИИ отличать пса бродячего от пса домашнего.

Получив кадры с камер, система должна провести из анализ и верификацию, после чего передать данные в "Зооцентр".

Так кадры станут заявкой, которая будет передана командам отлова.

Средства на работы выделят из регионального бюджета. Срок готовности - к зиме.

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