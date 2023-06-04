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Известны дата и место проведения Китайского Сабантуя в Казани

В конце июня в столице Татарстана пройдет Китайский Сабантуй - праздник драконьих лодок
Известны дата и место проведения Китайского Сабантуя в Казани

Фото: russian.alibaba.com

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24 июня 2023 года в Казани состоится «Китайский Сабантуй». Площадкой для праздника с драконьими лодками, который впервые пройдет в столице Татарстана, станет центр гребных видов спорта, передает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на минпромторг РТ.

Организовать данное мероприятие предложил вице-премьер Татарстана Олег Коробченко, возглавляющий федерацию гребли на байдарках и каноэ в республике. Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо поддержал идею. К слову, в Татарстане в настоящее время учатся около 2 тысяч студентов из Китая. А 2023 год объявлен Годом национальных культур и традиций.

24 июня в Китае считается началом лета. В этот день отмечают и татарский праздник — День окончания весенних полевых работ. Поэтому получится «Китайский Сабантуй». В рамках мероприятия запланировано проведение гонок на лодках-драконах, ярмарки сувениров, занятий йогой и плавания на сапсерфах. На площадке проведения гости праздника смогут отведать блюда китайской кухни.

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