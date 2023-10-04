Новости Казани
· Полина Модестова

Изучать будут с носителем: в Казани пройдут уроки турецкого языка

В Казани на бульваре «Ак чәчәкләр» начнутся уроки турецкого языка
Подписаться в Telegram

Свою работу продолжает творческая мастерская на бульваре «Ак чәчәкләр». Все желающие в ней смогут пройти курс по турецкому языку с его носителем Еленой Джихан.

На уроках помогут разобраться в грамматике и фонетике, а также пополнить словарный запас и объяснят, как правильно составлять предложения. Уроки будут проходить как для взрослых, так и для детей от 14 лет. Чтобы записаться или уточнить более подробную информацию, можно обратиться по номеру.

Елена Джихан также проводится занятия по английскому языку по воскресеньям в 14:00. Мастерская расположена по адресу Абсалямова, 29 к1 в крытом павильоне парка.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони

Гид по скидкам Казани

день назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

агентство травить тараканов

Новости Татарстана

день назад

Выходят даже к деревне: в Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за огромного количества медведей

Интересное в Казани

2 дня назад

Выгодно купят только самые шустрые: как рынок недвижимости в Казани отреагировал на повышение ключевой ставки

ремонт квартиры в новостройке черновая отделка в Москве

Новости Татарстана

день назад

Для каждой отрасли определяется отдельно: стало известно, как жителю РТ получить звание ветерана труда

Новости Татарстана

день назад

Провели анализ аварийности: в Челнах уберут разворот в сторону Уфы

Новости Татарстана

день назад

В финал прошли 50 претендентов: уроженка Татарстана стала одной из финалисток «Мисс Россия-2023»

Новости Татарстана

день назад

Необходимо ограничить высказывания на тему СВО: депутат Госсовета РТ высказался о заявлении «народного избранника»

Новости Татарстана

8 часов назад

Были лишены мандата: в РТ два депутаты скрыли значительные суммы
Лонгриды
2 часа назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Новости Казани

час назад

Изучать будут с носителем: в Казани пройдут уроки турецкого языка

Гид по скидкам Казани

день назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Примут, если согласятся две три: в Казани пройдет обсуждение благоустройства территорий

Новости Казани

3 часа назад

Игнорируют нарушения: «Водоканалу» Казани могут досрочно запретить пользоваться недрами
Было больше тысячи спортсменов: каратисты из Казани завоевали два золота
Новости Казани
30 минут назад

Было больше тысячи спортсменов: каратисты из Казани завоевали два золота

Новости Казани

3 часа назад

С инициативой никто не обращался: в Казани не планируют называть улицу в честь Жириновского

Новости Казани

4 часа назад

Всем оказана помощь: в Казани за сутки сбили трех детей и пенсионерку

Новости Татарстана

4 часа назад

Позволит вести единую базу данных: платформу для топливных карт Университета Иннополис испытали на АЗС
«Вот откуда все ваши кариесы»: казанский стоматолог высказался о проблемах россиян
Интересное в Казани
6 дней назад

«Вот откуда все ваши кариесы»: казанский стоматолог высказался о проблемах россиян