Изучать будут с носителем: в Казани пройдут уроки турецкого языка

В Казани на бульваре «Ак чәчәкләр» начнутся уроки турецкого языка

Свою работу продолжает творческая мастерская на бульваре «Ак чәчәкләр». Все желающие в ней смогут пройти курс по турецкому языку с его носителем Еленой Джихан.

На уроках помогут разобраться в грамматике и фонетике, а также пополнить словарный запас и объяснят, как правильно составлять предложения. Уроки будут проходить как для взрослых, так и для детей от 14 лет. Чтобы записаться или уточнить более подробную информацию, можно обратиться по номеру.

Елена Джихан также проводится занятия по английскому языку по воскресеньям в 14:00. Мастерская расположена по адресу Абсалямова, 29 к1 в крытом павильоне парка.