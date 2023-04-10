В Казани женщина снимала жилье и морила в нем голодом собак

В Казани женщина снимала жилье и там морила голодом собак, информирует "Татарстан-24".

Установлено, что в ноябре прошлого года женщина сняла квартиру на Новгородской. Арендодателю пообещала, что будет поддерживать порядок, несмотря на то, в квартиру въезжает с сыном и двумя собаками.

Но вместо людей в съемной квартире жили только шесть животных, а хозяева заходили изредка их проведать. Женщина иногда кормила только двух из шести собак, остальные вырывались к соседям и просили пищи.

Может, все и закончилось бы печально, но в марте этого года квартиросъемщица перестала вовремя вносить платежи за квартиру. Арендодателю на вопросы отвечала агрессивно.

Хозяин с полицейскими приехад в жилье. Внутри, вскрыв дверь, нашли одну мертвую собаку.

На связь женщина не выходит, ее ищут полицейские.