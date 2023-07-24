«Износ коллекторов - от 70 до 100%»: в Казани за месяц произошло восемь аварий на трубопроводах

В Казани проводят подготовительные работы по устранению аварий на сетях водоотведения

В июле 2023 года в Казани произошло восемь аварий на трубопроводах. Износ коллекторов составляет от 70 до 100%, сообщил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров. Он также отметил, что все провалы были сразу же ограждены, чтобы не допустить пребывание людей с машин в зоне образования аварий.

Напомним, что 19 июля возле цикра Казани обрушился верхний слой железобетонного трубопровода 1980 года постройки. Его диаметр - 500 миллиметров. Глава МУП отметил, что его износ составлял 90%.

Помимо этого, произошла авария и на улице Малой Армавирской, где рухнул верхний свод трубопровода 200 мм. Он был 1959 года постройки, а его износ достиг уже 1-%. За шесть дней были заменены 50 метров труб.