Из-за повреждения сети в Казани 29 мая изменили движение 4 троллейбусов

29 мая 2024 года, на пересечении ул. Фучика – Минская было зафиксировано повреждение контактной сети. Как итог, на время изменилось движение троллейбусов. Об этом рассказали в «Метроэлектротрансе».

В телеграм-канале предприятия сообщили, что троллейбусы № 9, 12 курсируют до Танкового кольца. Троллейбус №3 идет от Речного порта до ул. Толстого, а электротранспорт №5 проходит по маршруту №7.

По данным на 14:28, движение было восстановлено.

Ранее мы писали о том, что в казанском метро из-за сбоя блокировки электровагонов поезд отправили в тупик.