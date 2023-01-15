Новости Казани
· Илья Стребков

Из-за переврезке водопровода в Казани без воды останутся два детсада и семь жилых домов

Уже сегодня жители домов по улице Болотникова в Кировском районе Казани столкнутся с трудностями. В жилых строениях отключат воду. Причем сразу на полтора дня. Краны пересохнут в период с 23.00 15 января по 11.00 17 января. Причиной отключения станет переврезка водопровода, сообщили в МУП «Водоканал».

Воды не будет в домах №7, 9, 11/1, 13а, 17а, 29а, 33а по улице Болотникова, а также в детских садах № 288 (улица Болотникова, 7а) и № 334 (улица Болотникова, 17) и в здании ЗАГСа Кировского района (улица Болотникова, 35а).

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