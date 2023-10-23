Из-за непонятных причин отменили 10 рейсов до Казани

До Казани из-за непонятных причин отменены 10 рейсов. Не полетели сегодня, 23 октября, в Казани рейсы из Санкт-Петербурга, Ханты Мансийска, Тюмени, Мурманска, Душанбе, Стамбула, Дубая, Нарьян Мара и Сочи.

Разные компании-перевозчики с полуночи начали принимать такие решения, отмечается, что с погодой решение не связано.

на вылет из Казани сегодня также отменены рейсы до Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга, Стамбула, Дубая, Нарьян Мара и Сочи.

