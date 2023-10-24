Из-за массовой драки работников OZON под Казанью возбудили дело о хулиганстве

Возбуждено дело о групповом хулиганстве после драки на территории логистического центра между Зеленодольском и Казанью.

Полицейские после драки сотрудников у складов OZON начали проверку. Подвердилось, что между сотрудниками компаний-подрядчиков случился конфликт. Пострадавших нет. Все участники происшествия от работы отстранены.

Также полицейские при разбирательстве обнаружили 34 иностранцев, которые в драке не отметились, но к ним появились вопросы о законности пребывания в РФ.