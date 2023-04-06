В Казани из-за легкоатлетической эстафеты ограничат движение

Из-за проведения легкоатлетической эстафеты принято решение ограничить движение транспорта в Казани. Постановление об этом подписано и опубликовано на сайте исполкома.

Эстафета состоится 27 апреля. Движение ограничат с 13:00 до 17:00.

Недоступными для автомобилистов станут улицы Кремлевская, Лобачевского, Астрономическая, Кавитациях Наджми, Мусы Джалиля, Чернышевского и проспекту Шейнкмана.

Водителей просят заранее планировать маршрут.