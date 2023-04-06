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Из-за легкоатлетической эстафеты в Казани будет ограничено движение

В Казани из-за легкоатлетической эстафеты ограничат движение
Из-за легкоатлетической эстафеты в Казани будет ограничено движение

Фото: kzn.ru

Из-за проведения легкоатлетической эстафеты принято решение ограничить движение транспорта в Казани. Постановление об этом подписано и опубликовано на сайте исполкома.
Эстафета состоится 27 апреля. Движение ограничат с 13:00 до 17:00.

Недоступными для автомобилистов станут улицы Кремлевская, Лобачевского, Астрономическая, Кавитациях Наджми, Мусы Джалиля, Чернышевского и проспекту Шейнкмана.

Водителей просят заранее планировать маршрут.

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