В Казани из-за легкоатлетической эстафеты ограничат движение

Из-за легкоатлетической эстафеты в Казани будет ограничено движение
Фото: kzn.ru
Из-за проведения легкоатлетической эстафеты принято решение ограничить движение транспорта в Казани. Постановление об этом подписано и опубликовано на сайте исполкома.
Эстафета состоится 27 апреля. Движение ограничат с 13:00 до 17:00.
Недоступными для автомобилистов станут улицы Кремлевская, Лобачевского, Астрономическая, Кавитациях Наджми, Мусы Джалиля, Чернышевского и проспекту Шейнкмана.
Водителей просят заранее планировать маршрут.