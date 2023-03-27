Из-за аномально раннего тепла в Татарстане раньше начнут пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон в РТ в 2023 году из-за аномально ранней весны начнется раньше обычного. Об этом проинформировал первый замминистра лесного хозяйства Татарстана Ильгизар Зарипов.

"В прошлом году пожароопасный сезон был открыт 25 апреля и закрыт 15 октября, его продолжительность составила 174 дня. В этом году планируется открыть пожароопасный период в первой декаде апреля. Связано это с тем, что мы наблюдаем сход снега во всех муниципальных районах республики", – отметил Зарипов.