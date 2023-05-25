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Из Татарстана в июне стартуют прямые рейсы в Ереван

Из Татарстана стартуют прямые рейсы в Ереван 26 июня
Из Татарстана в июне стартуют прямые рейсы в Ереван

Фото: открытые источники

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Прямые воздушные рейсы отправятся из Татарстана в Ереван с 26 июня. Выполнять их будет армянская компания Shirak Avia из аэропорта Нижнекамска. Полетная программа продлится до 23 октября.

Пассажиры смогут летать в столицу Армении на Boeing 737-500 вместимостью в 131 человек. Виза не нужна - РФ и Армения взаимодействуют на безвизовом режиме.

Запуск этого рейса позволит жителям воспользоваться маршрутной сетью международного аэропорта Звартноц, откуда совершаются вылеты во многие страны мира.

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