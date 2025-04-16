Из Казани с 14 мая запустят рейсы во Вьетнам
Екатерина Елисеева
Этой весной у жителей Казани и туристов появится шанс отправиться на отдых в один из самых живописных уголков Вьетнама — курорт Нячанг. С 14 мая стартует чартерная программа, которая продлится до октября.
Нячанг славится бирюзовыми водами, тёплым климатом и мягкими песчаными пляжами. Курорт давно пользуется популярностью среди путешественников благодаря своей гастрономии, спа-центрам и разнообразным экскурсионным маршрутам.
Прямой перелёт станет удобной альтернативой другим направлениям в Азии, особенно для тех, кто хочет получить максимум впечатлений без утомительных пересадок — что особенно актуально для семейных туристов.
Организаторы обещают комфортное расписание и регулярные рейсы. Туроператоры уже предлагают путёвки с включённым перелётом и проживанием по приятным ценам.
Судя по высокому спросу на раннее бронирование, рейсы в Нячанг обещают стать одним из самых востребованных туристических маршрутов этого сезона, пишет KZN24.
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