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Из Казани с 14 мая запустят рейсы во Вьетнам

Нячанг славится бирюзовыми водами

Екатерина Елисеева

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Этой весной у жителей Казани и туристов появится шанс отправиться на отдых в один из самых живописных уголков Вьетнама — курорт Нячанг. С 14 мая стартует чартерная программа, которая продлится до октября.

Нячанг славится бирюзовыми водами, тёплым климатом и мягкими песчаными пляжами. Курорт давно пользуется популярностью среди путешественников благодаря своей гастрономии, спа-центрам и разнообразным экскурсионным маршрутам.

Прямой перелёт станет удобной альтернативой другим направлениям в Азии, особенно для тех, кто хочет получить максимум впечатлений без утомительных пересадок — что особенно актуально для семейных туристов.

Организаторы обещают комфортное расписание и регулярные рейсы. Туроператоры уже предлагают путёвки с включённым перелётом и проживанием по приятным ценам.

Судя по высокому спросу на раннее бронирование, рейсы в Нячанг обещают стать одним из самых востребованных туристических маршрутов этого сезона, пишет KZN24.

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