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· Михаил Ляпунов

Из Казани в Ульяновск на «Метеоре»: озвучена стоимость проезда

Проезд на «Метеоре» из Казани в Ульяновск будет стоить 1 тысячу рублей
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Стоимость проезда на «Метеоре» из Казани до Ульяновска и обратно составит около 1 тысячи рублей. Планируется, что теплоход будет отправляться в рейс три раза в неделю. Об этом рассказала первый зампред ульяновского правительства Марина Алексеева.

Ранее стало известно, то главы Татарстана и Ульяновской области подписали соглашение о субсидировании рейсов по данному направлению.

Время в пути до Ульяновска составит 4 часа и 20 минут. В теплоходе могут перевозить до 120 человек.

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