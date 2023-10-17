Из Казани в Рубежное отправлен очередной гуманитарный груз весом 20 тонн

Из Казани в Рубежное ЛНР направили 20-тонную фуру с гуманитарным грузом. Собрали для военные специальные средстав, а жителям Рубежного - стройматериалы, которые помогут в восстановлении жилищ.

Сбором груза ведал депутат Госдумы Амир Хамитов и вместе с "Доброй Казанью" им удалось собрать все необходимое.

"Надеемся, что это поможет скорее восстановить инфраструктуру города, постройки, здания, разрушенные за последние годы", – поделился Амир Хамитов.

Он поблагодарил всех предпринимателей, неравнодушных татарстанцев, которые приняли активное участие в сборе гуманитарного груза.