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Из Казани в летнее время увеличат количество воздушных рейсов в Петербург и Москву

Из Казани летом увеличат количество воздушных рейсов в Петербург и Москву
Из Казани в летнее время увеличат количество воздушных рейсов в Петербург и Москву

Фото: открытые источники

Летом из Казани увеличат количество воздушных рейсов из Москвы в Петербург. С 1 июня каждый день в Москву будут летать до 9 рейсов. В Петербург - до 3 рейсов, проинформировала пресс-служба международного аэропорта в Казани.

"Общая частота полетов между Казанью и Москвой вырастет до 63 в неделю с нынешних 42. На направлении Казань — Санкт-Петербург увеличатся рейсы с одного до трех в сутки", – говорится в официальном сообщении.

Также сделают все, чтобы популярные места отдыха стали для казанцев как можно доступнее: в Сочи самолеты будут отправляться из Казани ежедевно, в Минводы - до трех раз в неделю, в турецкую Анталью - каждый день.

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