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В Иран из Татарстана: из Казани стартуют прямые авиарейсы в Тегеран

Nordwind Airlines запустит из Казани рейсы в Тегеран 19 мая
В Иран из Татарстана: из Казани стартуют прямые авиарейсы в Тегеран

Фото: открытые источники

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Авиакомпания Nordwind Airlines станет первой российской компанией, которая свяжет прямым воздушным сообщением Татарстан с Ираном, об этом проинформировала пресс-служба аэропорта Казани.

Рейс "Казань-Тегеран-Казань"станет уже восемнадцатым по счету маршрутом, открытым перевозчиком Nordwind Airlines в казанском аэропорту. В пресс-службе напомнили, что для путешествия в Иран россиянам нужна виза.

В пресс-службе аэропорта также попросили учитывать требования о вакцинации и пцр-тестировании для прибывающих в Иран иностранных граждан. А также требования о наличии медстраховки.

Первый рейс отправится из Казани в Тегеран уже в пятницу, 19 мая в 21:10. Прибудет он в аэропорт столицы Ирана через 2 часа 15 минут в 00:15 по местному времени. Стоимость билета начинается от 7 701 рубля. Обратный рейс запланирован на среду, вылет в 1:55 по местному времени. В аэропорту Казани борт будет в 4:45 по Москве.

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