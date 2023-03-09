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Из Казани с конца апреля запустят прямые рейсы в турецкую Анталью

С конца апреля 2023 из Казани запустят регулярные авиарейсы в турецкую Анталью
Из Казани с конца апреля запустят прямые рейсы в турецкую Анталью

Фото: открытые источники

С 27 апреля из Казани в турецкую Анталью запускают новые регулярные авиарейсы. Полеты будут выполняться на 158-местных воздушных судах Boeing-737, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Расписание рейсов составлено до конца октября. По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам вылет из Казани запланирован в 17:30, по средам и воскресеньям – в 20:40, по субботам – в 20:30.

Длительность перелета составляет порядка 5 часов. Рейсы будет осуществлять компания "Аэрофлот".

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