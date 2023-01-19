Из Казани полетят прямые рейсы до Абу-Даби

Авиакомпания Air Arabia c 16 февраля 2023 года запустит прямые рейсы между Абу-Даби и Казанью. Летать можно будет по понедельникам и четвергам на Airbus A320. Соответствующая информация появилась на сайте компании-перевозчика.

Билеты доступны как в составе турпакетов, так и отдельно. Изначально планировалось начать полеты из Абу-Даби в Казань и Екатеринбург еще в конце 2022 года. Но этот процесс отложили без какого-либо объяснения причин. Первый перелет из столицы Татарстана запланирован на 11 февраля.