Новости Казани
· Илья Стребков

Из Казани отправили 35 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Из Татарстана в Турцию направили первую партию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения
Из Казани отправили 35 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Из Казани в Турцию направили партию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений. Самолет Ил-76 вылетел из казанского аэропорта и приземлился в провинции Адана на самолете. Как заявила заместитель вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, общий вес груза составляет 35 тонн.

Вице-премьер также отметила, что это первый самолет, который полетит из Татарстана, хотя отправка гуманитарных грузов осуществляется с первого дня после землетрясения. Дело в том, что до этого помощь отправляли через Москву.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в турецкой провинции Кахраманмараш. Только на турецкой территории, по последним данным, погибли 47 932 человека.

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