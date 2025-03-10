Из Казани начнут летать самолеты во Вьетнам

После длительного перерыва, связанного с пандемией COVID-19, из Казани вновь можно будет улететь прямым рейсом во вьетнамский город Камрань. Полёты будут осуществлять авиакомпании Azur Air и Red Wings. Камрань, известный своими живописными пляжами и местами для дайвинга, снова открыт для туристов.

Новые авиарейсы позволят жителям Казани быстрее и комфортнее добираться до популярного курорта. Камрань расположен всего в 45 км от Нячанга и привлекает туристов тёплым морем, белоснежными пляжами и богатым подводным миром.

Помимо Вьетнама, в ближайшее время планируется запуск рейсов из Казани в китайский город Санья. Полёты будет выполнять Аэрофлот, что расширит возможности для любителей путешествий.

Возобновление авиасообщения с Камранем и предстоящий запуск рейсов в Санью — это знак восстановления международного туризма. Эти маршруты делают отдых в экзотических странах более доступным для жителей Казани и способствуют развитию туристической сферы региона.