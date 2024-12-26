Новости Казани
· 16+ · Даниил Мурзов

IT-премия «Стартап Батыр»: новые герои цифровой эпохи

В Татарстане впервые состоялась IT-премия «Стар...

Пресс-служба "Стартап Батыр"

Подписаться в Telegram

В Татарстане впервые состоялась IT-премия «Стартап Батыр» — грандиозное событие, объединившее лидеров цифровой индустрии, амбициозных стартаперов и ключевых игроков IT-рынка.

В ИТ-парке имени Башира Рамеева были отмечены лучшие проекты, которые формируют будущее технологий и задают новые ориентиры в цифровой экономике.

Церемония стала не только праздником для участников, но и важной вехой для IT-сообщества России, продемонстрировав масштабный потенциал отечественных разработчиков.

Из них стоит отметить победителя категории «Стартап будущего» — «Stylz». Юра Зарубин представил сервис виртуальной примерки одежды, который обещает революционизировать онлайн-шопинг. Инвесторы уже вложили в проект 50 млн рублей, а запуск первой версии запланирован на ближайшие месяцы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменения затронут жителей с 1 июля 2025 года

Интересное в Казани

9 часов назад

“А это не слишком для таких малышей?”: эксперт по грудничковому плаванию из Казани ответила на вопросы казанских родителей

скольки %надо перекись водорода чтобы убить плесень в ванной

Новости Татарстана

день назад

Раненого после стрельбы тренера оперируют в больнице Челнов

Новости России

3 дня назад

Согревающая выгода в билайне: забирай смартфон HONOR со связью и аксессуаром

мелирование шатуш в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Челнах неизвестный мужчина открыл огонь в фитнес-клубе

Новости Казани

10 часов назад

Казанский ресторан потерял 12 млн рублей из-за закрытия в период корпоративов

Новости Татарстана

20 часов назад

Упавший в Казахстане самолет совершал рейсы в Казань за два дня до трагедии

Новости Татарстана

день назад

В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть рабочих которой погибли в пожаре

Новости Казани

день назад

В Казани создают проект второй линии метрополитена
Новости Казани
день назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Казани

38 секунд назад

В Казани школьника сбили на скользком участке проспекта Победы

Интересное в Казани

9 часов назад

Тихий враг зубов: врач из Казани рассказал, как кариес становится эпидемией

Новости Татарстана

5 минут назад

В Набережных Челнах задержали мужчину за поддержку террористов

Новости Татарстана

10 минут назад

Татарстанцам объяснили почему тарифы ЖКХ вырастут в 2025 году
В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокр...
Новости Татарстана
4 дня назад

В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокрый снег

Новости Казани

45 минут назад

IT-премия «Стартап Батыр»: новые герои цифровой эпохи

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане обсудили перспективы развития IT на конференции «Татар Сан»

Новости Татарстана

3 часа назад

Какая погода будет в новогоднюю ночь в Татарстане
ВТБ: ставки по вкладам достигли своего пика
Новости России
6 дней назад

ВТБ: ставки по вкладам достигли своего пика