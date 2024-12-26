Пресс-служба "Стартап Батыр"

В Татарстане впервые состоялась IT-премия «Стартап Батыр» — грандиозное событие, объединившее лидеров цифровой индустрии, амбициозных стартаперов и ключевых игроков IT-рынка.

В ИТ-парке имени Башира Рамеева были отмечены лучшие проекты, которые формируют будущее технологий и задают новые ориентиры в цифровой экономике.

Церемония стала не только праздником для участников, но и важной вехой для IT-сообщества России, продемонстрировав масштабный потенциал отечественных разработчиков.

Из них стоит отметить победителя категории «Стартап будущего» — «Stylz». Юра Зарубин представил сервис виртуальной примерки одежды, который обещает революционизировать онлайн-шопинг. Инвесторы уже вложили в проект 50 млн рублей, а запуск первой версии запланирован на ближайшие месяцы.