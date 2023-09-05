Ищут ответы на вопросы: в Казани пройдет премьера пластического перфоманса
В Казани на театральной площадке MOÑ пройдет премьера пластического перфоманса «Ильнур и Лея».
Спектакль был создан независимой инклюзивной командой. Авторами постановки являются Ильнур Газиззулин и Лея Сюбаева. Они данной картиной ищут ответы на вопросы о познании себя и своего партнера, а также совместном существовании.
Евгений Скрипачев выступил режиссером-хореографом, рассказали в фонде «Живой город».
До этого постановка, которая теперь войдет в репертуар MOÑ, была показана на фестивалях в Альметьевске и Казани. Премьера в столице Татарстана состоится 9 сентября в 19:00. Спектакль рассчитан на зрителей, возраст которых старше 12 лет.