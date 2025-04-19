Исус Христос в Казани окажется в суде за фиктивную регистрацию мигрантов

В Казани в суде рассматривается весьма нестандартное дело: россиянин с именем Исус Петрович Христос обвиняется в фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в своей однокомнатной квартире. Об этом сообщает Газета.ru.

45-летний фигурант не явился на судебное заседание, в результате чего слушание было перенесено. Дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ, которая предусматривает наказание за фиктивную постановку мигрантов на учёт по месту проживания.

Согласно материалам дела, обвиняемый уже имеет внушительный криминальный послужной список: ранее он четыре раза привлекался к ответственности — за грабежи в 1994 и 1996 годах, разбой в 1999-м и кражу в 2007 году.

Информация о процессе была опубликована на сайте Московского районного суда Казани. Правоохранительные органы продолжают активную работу по выявлению так называемых «резиновых» квартир, где массово регистрируются иностранные граждане без фактического проживания.