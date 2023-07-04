"Испортила себе жизнь": глава Минобрнауки Татарстана выступил против семейного образования

Глава Минобрнауки Татарстана выступил против приверженцев семейного образования

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадуиллин сегодня, 4 июля, раскритиковал родителей, которые без уважительной причины переводят детей на семейное образование. На брифинге, посвященном итогам государственной итоговой аттестации и особенностях приемной кампании в ВУЗы РТ в 2023 году, он отметил, что в этом году один из таких экстернов был удален из пункта проведения экзамена. Пересдать предмет он теперь сможет только в сентябре 2023 года.

С его слов, министерство всегда выступает за совместное обучение детей, однако в республике на данный момент 2,5 тысячи школьников числятся на семейном образовании. Хадиуллин отметил, что понятные ситуации, когда есть уважительная причина, однако же, когда "просто ребенка отчисляют из школы и прикрепляют", то нельзя сказать, чем он занимался. Министр считает, что заниматься лучше в школах с опытными учителями.