Исполнила 12 песен: за выступление в Казани Лариса Долина получила больше миллиона

Лариса Долина получила больше миллиона рублей за выступление на «Аксенов-фесте» в Казани

Певица Лариса Долина за выступление на литературно-музыкальном фестивале «Аксенов-фест» получила от Управления культуры Казани 1,6 миллиона рублей, сообщает realnoevremya.ru. Концерт длился 45 минут, за это время женщина исполнила 12 песен.

Городские чиновники также обеспечивали физическую безопасность Ларисы Долиной на фестивале. На концерт не допускалось аморальное, неэтичное проведение зрителей, употребление алкоголя и наркотических средств. Деньги на участие артистки выделили из городской казны.