«Искусственный интеллект - не угроза»: Ильсур Метшин рассказал о помощи ИИ в работе с жителями

Мэр Казани рассказал о помощи искусственного интеллекта в работе с жителями

Система городского управления проектируется в Казани. Она позволяет в режиме реального времени при помощи искусственного интеллекта оперативно реагировать на проблемы граждан и предлагать варианты решений, сообщил глава города Ильсур Метшин на форуме Kazan Digital Week-2023.

Со слов мэра, искусственный интеллект - не угроза, а инструмент, благодаря которому можно улучшить работу районов и жизнь горожан. Дня его внедрения необходимо обучить сотрудников новым навыкам.

Глава Казани отметил, что необходимо объединить все области цифровизации, интегрировать все цифровые системы городских служб. Благодаря этому удастся оперативно выявлять слабые места и решать проблемы.