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· Полина Модестова

Искали с экстрасенсами: в Набережных Челнах нашли пропавшего почти месяц назад мужчину

Пропавшего почти месяц назад 53-летнего жителя Челнов нашли в ТЦ "Палитра"
Искали с экстрасенсами: в Набережных Челнах нашли пропавшего почти месяц назад мужчину

ДПСО "ОРЁЛ" Татарстан

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В Набережных Челнах в день Победы пропал Асхат Гайсин. Неожиданно, спустя почти месяц, он был найден в одном из местных торговых центров. Как рассказала глава добровольческого поисково-спасательного отряда "ОРЕЛ" Альбина Сагирова, 53-летнего мужчину накануне узнала знакомая и сказала ему, что волонтеры уже несколько недель занимаются его поисками. Тогда пропавший заявил, что все это время он был в Казани, так как у него там были личные дела, сообщает chelny-biz.ru.

Племяннице пропавшего Гайсина показали фото и видео с камер в торговом центре, благодаря которым она его узнала. Родственники встретились уже дома.

Напомним, что мужчина ушел из дома 9 мая, после чего не вернулся. Пропавший нуждался в медицинской помощи, из-за найти его нужно было как можно быстрее, считали родственники. Они даже обращались к экстрасенсам. Все предсказания расходились - кто-то говорил, что мужчины уже нет в живым, другие считали, что он жив. Поиски не прекращались весь месяц и волонтерами.

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