Инвестиции составят около 1,5 миллиарда: под Казанью планируют открыть парк-отель

Владелец «Мегастроя» построит под Казанью парк-отель за полтора миллиарда

Основатель компании «Агава» и владелец межрегиональной сети DIY-гипермаркетов «Мегастрой» Владимир Малыгин планирует построить парк-отель в Лаишевском районе. Он будет находиться на территории комплекса «Биосфера-Фиш», который принадлежат бизнесмену, сообщает «БИЗНЕС Online». Как рассказала куратор проекта Оксана Раевска, инвестиции в проект составят около 1,5 миллиарда рублей.

Парк-отель войдет в состав нового туристического комплекса, который объединит в себе рыбоводный и садовый комплексы, а также рыболовный клуб «Удача рыбака», рестораны, спортивно-оздоровительные объекты и т.д. Площадь проекта превысит 100 гектаров. Начать стройку планируют в начале 2024-го года.