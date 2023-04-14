Интернет за «пятёрки»: школьников Татарстана наградили за успешную учебу

14 апреля в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева состоялась церемония награждения учеников, которые приняли участие в проекте «Мегабайты за оценки». Уникальный цифровой эксперимент реализован впервые в нашей стране, на данный момент в нем могут принять участие только школьники Татарстана.

Мобильный оператор Tele2 поддерживает успехи детей и внедряет инновационные подходы к мотивации. В рамках проекта «Мегабайты за оценки» дети получают трафик за отличные результаты в учебе. За первые два месяца существования проекта участники получили 155 тысяч отличных оценок, а значит заработали 29 ТБ мобильного интернета.

Представители министерства цифрового развития РТ и министерства образования и науки РТ наградили учеников, классы, а также школы Татарстана, которые набрали максимальное количество отметок «отлично» и мегабайтов мобильного интернета.



Самый активной ученицей стала – Рената Нуруллина из МБОУ «Лицей №83 – Центр образования». Она за 2 месяца получила 193 отметки «отлично» и 38600 МБ мобильного интернета Tele2. Из средней школы больше всех пятерок получил ученик 6 класса Матвей Ушанов из МБОУ «СОШ №137», а в старшей школе самой активной ученицей стала – Анастасия Семенова из девятого класса МБОУ «Школа №47». Самым активным классом, участвующим в проекте, стал 7«А» «Гимназии №33». В номинации “Самая активная школа” победителем стала школа ГАОУ "Адымнар-Казань".

Директор казанского филиала Tele2 Дмитрий Савенков считает, что иногда школьникам просто необходима дополнительная мотивация для успешной учебы. «Мы надеемся, что проект «Мегабайты за оценки» станет для ребят хорошей мотивацией и весомым доводом в пользу хороших оценок. Дополнительный трафик – ценный цифровой ресурс, его можно расходовать по своему усмотрению, в том числе на образовательный и полезный контент», – утверждает Дмитрий.

В число самых активных участников проекта республики также попали учащиеся из Азнакаева, Альметьевска, Заинска, Набережных Челнов и Нижнекамска. Всего на сегодняшний день в проекте «Мегабайты за пятерки» зарегистрированы более 5,5 тысяч школьников Татарстана. Для участия необходимо быть абонентом Tele2, пользоваться приложением «Я – школьник» и пройти регистрацию в проекте «Мегабайты за оценки». Уже на следующей день за каждую оценку «отлично» участник получит по 200 МБ трафика.

Проект завершится 30 июня 2023 года