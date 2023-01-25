Инфекционист из Татарстана назвала категорию пациентов, для которых грипп может быть смертельно опасен: "Таких очень много"

Инфекционист из Татарстана указала на одну категорию пациентов, для которых грипп может быть смертельно опасным. По словам Юлии Созиновой, медика Республиканской клинической инфекционной больницы, грипп тяжелее других и с риском осложнений переносят люди с лишним весом.

По словам Созиновой, таких заболевших гораздо сложнее вылечить, многие препараты, применяемые при гриппе, в их случае не имеют эффективности.

Ожирение влияет на работу иммунитета и на силу иммунного ответа организма. На фоне гиподинамии также развиваются сердечно-сосудистые патологии и другие хронические заболевания, которые также осложняют выздоровление и повышают риск опасных осложнений после перенесенного недуга, уточнила врач.

