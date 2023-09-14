Имеет титул чемпиона Европы: казанцы взяли бронзу на международном фестивале по брейкингу

Жители Казани взяли бронзу на международном фестивале по брейкингу в Китае

Сборная команда России по брейкингу, в которую вошли Руслан Файзрахманов и Назип Миникаев из Казани, заняла третье место в международном фестивале по брейкингу Kaohsiung Respect Culture Breaking International Championships. Соревнования проходили в Китае.

Фестиваль проходит с 3 по 10 сентября. Он также включал в себя тренировочные сборы. России представляла команда FDSARR TEAM. Чемпионат прошел в формате 4х4.

Напомним, что ранее Налип Миникаев в составе сборной одержал победу на фестивале HipFest, который тоже проводился в Китае. Он имеет титул чемпиона Европы.