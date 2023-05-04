Центробанк нашел в Татарстане шесть организаций-"черных кредиторов"

С начала 2023 года в Татарстане специалисты Банка России нашли шесть организаций, которые предлагали гражданам взять кредиты, не имея разрешения на подобную деятельность. Таких в экспертной среде именуют "черными кредиторами".

Их задача - не получить проценты вместе с долгом, а загнать заемщика в такие условия, чтобы завладеть его квартирой и другой недвижимостью, сделать так, чтобы человек никогда не смог расплатиться по долгу.

Вот перечень данных организаций:

"ООО "Золотой ломбард" (Набережные Челны)

ООО микрокредитная компания "Реверс" (Чистополь)

Ломбард "Центральный" (Чистополь)

ООО микрокредитная компания "Манифест" ( Казань)

Салон украшений "Российское СЕРЕБРО" (Бугульма)

VIP ЛОМБАРД (Казань).

Если стоит цель взять в долг, стоит проверить предлагающую займ организацию на сайте Центробанка. Там есть специальный раздел "Проверка финорганизации".