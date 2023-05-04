Центробанк нашел в Татарстане шесть организаций-"черных кредиторов"

"Им не нужно, чтобы вы отдали долг, им просто нужны ваши квартиры": в Татарстане Центробанк выявил шесть "черных кредиторов"
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С начала 2023 года в Татарстане специалисты Банка России нашли шесть организаций, которые предлагали гражданам взять кредиты, не имея разрешения на подобную деятельность. Таких в экспертной среде именуют "черными кредиторами".
Их задача - не получить проценты вместе с долгом, а загнать заемщика в такие условия, чтобы завладеть его квартирой и другой недвижимостью, сделать так, чтобы человек никогда не смог расплатиться по долгу.
Вот перечень данных организаций:
- "ООО "Золотой ломбард" (Набережные Челны)
- ООО микрокредитная компания "Реверс" (Чистополь)
- Ломбард "Центральный" (Чистополь)
- ООО микрокредитная компания "Манифест" ( Казань)
- Салон украшений "Российское СЕРЕБРО" (Бугульма)
- VIP ЛОМБАРД (Казань).
Если стоит цель взять в долг, стоит проверить предлагающую займ организацию на сайте Центробанка. Там есть специальный раздел "Проверка финорганизации".