Им не исполнилось даже года: В Татарстане за 2022 год умерли 123 младенца

Младенческая смертность в Татарстане снизилась почти на 25%

В 2022 году в Татарстане скончались 123 ребенка, которым не исполнилось и года. Такие данные приводит Росстат. При этом, по сравнению с 2021 годом младенческая смертность снизилась на 24,5%. Тогда умерли 163 младенца.

По сравнению с 2021 годом снизились общая рождаемость и смертность. Так, в 2022 году зарегистрировано рождение 36,6 тысяч детей. Скончались без малого 45 тысяч татарстанцев. Годом ранее показатели составили 40,9 тысяч и 60,3 тысячи соответственно.