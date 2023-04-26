Новости Казани
· Служба новостей

"Им бы молоко за вредность!": В Минтруда РТ назвали три самые травмоопасные отрасли в Татарстане

В Минтруда РТ назвали три самые травмоопасные отрасли в Татарстане
"Им бы молоко за вредность!": В Минтруда РТ назвали три самые травмоопасные отрасли в Татарстане

Фото: открытые источники

В Минтруда Татарстана назвали тройку самых травмоопасных отраслей в республике. Оказалось, чт наиболее часто сотрудники получают травмы в промышленности, транспортной сфере и в строительстве. Такие итоги озвучила глава Минтруда РТ Эльвира Зарипова.

По словам министра, в данных сферах статистика показывает самые высокие цифры травматизма в регионе.

Но есть рост травматизма и в иных сферах. Так, за первый квартал 2023 года увеличилось число травмированных медиков и тружеников сельского хозяйства. А вот в образовательной сфере травматизм снижается.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Клещи сойдут с ума: смертельный аромат для кровопийц

Интересное

21 час назад

Бесплатный поход в бассейн и свежий ремонт в номерах: где в Казани останавливаться на отдых

компании по борьбе с насекомыми

Новости России

16 часов назад

Клещей сведет с ума: смертельный аромат для кровопийц

Редакция помогает

3 дня назад

"Не бургерами же угощать": куда казанцам отвести на свидание своих половинок, чтобы впечатлить

ремонт офисов в санкт-петербурге в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

Берите только ее, там точно есть мясо: специалисты Роскачества назвали лучшую тушенку

Новости России

день назад

Проверьте баланс карты, там +10 000 тысяч: кому 25 апреля придет новое пособие от СФР

Новости России

11 часов назад

Будет полностью запрещено снимать наличные: россиянам рассказали о неприятном правиле

Новости России

день назад

Выходные отменяются. Россиян ошарашили новым решением по майским праздникам

Новости России

5 часов назад

В мае к выходным добавят еще два дня. Россиян обрадовали новым расписанием на праздник
Новости Казани
5 часов назад

До приговора не дожил: "смотрящий по Казани" Вадим Липский "Бургомистр" умер в РКБ

До приговора не дожил: "смотрящий по Казани" Вадим Липский "Бургомистр" умер в РКБ

Новости Казани

16 минут назад

"Им бы молоко за вредность!": В Минтруда РТ назвали три самые травмоопасные отрасли в Татарстане

Новости Казани

час назад

В Казани пожилая женщина погибла на пожаре

Новости Казани

2 часа назад

В Казани троллейбус № 1 изменит свой маршрут из-за строительства дорожной развязки

Новости Казани

2 часа назад

Под Казанью будут построены три новые поликлиники за 500 миллионов рублей
После 15 лет международного розыска: задержан один из лидеров ОПГ "Мамшовские" Юрий Николаев
Новости Казани
6 минут назад

После 15 лет международного розыска: задержан один из лидеров ОПГ "Мамшовские" Юрий Николаев

Новости России

3 часа назад

"И как вы тут вообще живете во всем этом?": уголовник отсидел 28 лет, вышел на свободу и оторопел от происходящего

Новости России

4 часа назад

"Плачу украдкой, прямо на поле боя": украинский солдат рассказал британским СМИ страшные подробности СВО

Новости Казани

5 часов назад

В Казани в поликлиники привезли партию вакцины от кори
На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород
Интересное
5 дней назад

На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород