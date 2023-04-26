В Минтруда РТ назвали три самые травмоопасные отрасли в Татарстане

В Минтруда Татарстана назвали тройку самых травмоопасных отраслей в республике. Оказалось, чт наиболее часто сотрудники получают травмы в промышленности, транспортной сфере и в строительстве. Такие итоги озвучила глава Минтруда РТ Эльвира Зарипова.

По словам министра, в данных сферах статистика показывает самые высокие цифры травматизма в регионе.

Но есть рост травматизма и в иных сферах. Так, за первый квартал 2023 года увеличилось число травмированных медиков и тружеников сельского хозяйства. А вот в образовательной сфере травматизм снижается.

