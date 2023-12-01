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Ильсур Метшин заявил о строительстве 10 новых отелей

Ильсур Метшин заявил о строительстве 10 новых отелей

РБК

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В ближайшие 5 лет в Казани планируется строительство как минимум 10 гостиниц. Это связано с критической нехваткой мест для казанских туристов в преддверии Нового Года. Об этом рассказал Ильсур Метшин на интернет-конференции «БИЗНЕС Online»

Кроме того, мэр добавил, что Казань становится одним из самых привлекательных городов для туристов и инвестиций. Именно поэтому на данный момент активно обсуждается около 10 проектов гостиниц различного уровня.

Ильсур Метшин подытожил, что в ближайшие годы ситуация с нехваткой мест в отелях выровняется.

Тем временем строительство отеля уровня люкс на берегу Казанке уже реализуется.

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