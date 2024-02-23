Ильсур Метшин поздравил казанцев с 23 февраля

Мэр столицы Татарстана, Ильсур Метшин, выразил поздравления жителям Казани с 23 февраля - Днем защитника Отечества.



В своем обращении градоначальник подчеркнул, что данное празднование символизирует важность памяти о героизме солдат и офицеров, их выдающейся храбрости, непоколебимом духе и бесконечном мужестве. В этот день россияне выражают признательность всем тем, кто обеспечивает безопасность и стабильность своей Родины.





По словам Метшина, 23 февраля стал символом патриотизма и единства всех народов России. Это общий код, который помогает преодолевать препятствия и отвечать вызовам любой сложности.Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают демонстрировать отвагу в современных условиях, защищая свою родину, и среди них немало казанцев. Эти люди продолжают с честью и достоинством традиции своих предков, по словам Метшина.Мэр Казани пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра и стойкости духа.