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· Артем Акчурин

Ильсур Метшин поздравил казанцев с 23 февраля

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Мэр столицы Татарстана, Ильсур Метшин, выразил поздравления жителям Казани с 23 февраля - Днем защитника Отечества.

В своем обращении градоначальник подчеркнул, что данное празднование символизирует важность памяти о героизме солдат и офицеров, их выдающейся храбрости, непоколебимом духе и бесконечном мужестве. В этот день россияне выражают признательность всем тем, кто обеспечивает безопасность и стабильность своей Родины.

По словам Метшина, 23 февраля стал символом патриотизма и единства всех народов России. Это общий код, который помогает преодолевать препятствия и отвечать вызовам любой сложности.

Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают демонстрировать отвагу в современных условиях, защищая свою родину, и среди них немало казанцев. Эти люди продолжают с честью и достоинством традиции своих предков, по словам Метшина.

Мэр Казани пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра и стойкости духа.

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