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Ильсур Метшин поделился своим видением Казани через 5 лет

Мэр Казани Ильсур Метшин представил свое вдохно...

Алиса Петрова

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Мэр Казани Ильсур Метшин представил свое видение будущего города на ближайшие пять лет.

Он считает, что пришло время задуматься о объединении муниципалитетов Казанской агломерации, что даст возможность увеличить численность населения столицы Татарстана до двух миллионов человек.

Метшин уверен, что этот шаг откроет новые горизонты для развития и приведет к образованию совершенно нового городского пространства. В качестве яркого примера он упомянул Зеленодольск, где жители ежедневно совершают поездки в Казань, но не имеют формального статуса горожан. Такой подход позволит создать более целостное и функциональное городское сообщество.

По мнению мэра, через пять лет Казань станет процветающим мегаполисом с населением в два миллиона жителей, который сможет эффективно управлять своими ресурсами и предоставлять услуги на высшем уровне. Это видение не только о количественном росте, но и о качественном улучшении жизни казанцев в будущем, сообщает Татар-Информ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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