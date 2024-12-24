Ильсур Метшин поделился своим видением Казани через 5 лет

Мэр Казани Ильсур Метшин представил свое видение будущего города на ближайшие пять лет.

Он считает, что пришло время задуматься о объединении муниципалитетов Казанской агломерации, что даст возможность увеличить численность населения столицы Татарстана до двух миллионов человек.

Метшин уверен, что этот шаг откроет новые горизонты для развития и приведет к образованию совершенно нового городского пространства. В качестве яркого примера он упомянул Зеленодольск, где жители ежедневно совершают поездки в Казань, но не имеют формального статуса горожан. Такой подход позволит создать более целостное и функциональное городское сообщество.

По мнению мэра, через пять лет Казань станет процветающим мегаполисом с населением в два миллиона жителей, который сможет эффективно управлять своими ресурсами и предоставлять услуги на высшем уровне. Это видение не только о количественном росте, но и о качественном улучшении жизни казанцев в будущем, сообщает Татар-Информ.