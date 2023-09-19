Их нет ни у кого не только в Татарстане, но и в стране: в Казани будет открыта первая в РТ универсальная летная школа

В Казани шеф «Тулпара» и соратник Хуснуллина открывают школу пилотов

В Татарстане будет открыта первая в РТ универсальная летная школа, в которой будут готовить пилотов гражданской авиации и техников по обслуживанию воздушных судом, сообщает пресс-служба авиационного учебного центра.

На данный момент уже утверждена 21 программа по обучению инженерно-технического персонала и подготовки частных пилотов. В том числе, и по техническому обслуживанию самолетов новых типов.

На территории аэродрома Караишево уже построили учебный корпус в два этажа. В нем будут работать авиатренажеры, мастерские, учебные классы и гостиница на десять номеров. Был закуплен и одномоторный сухопутный самолет с одним двигателем, на котором будут готовить частных пилотов.

Генеральный директор летной школы Марат Нигматуллин рассказал, что в Татарстане больше нет ни одной подобной площадки и учебный центр станет единственные в регионе, сообщает realnoevremya.ru.

Учебные программы на современные перспективные самолеты нового типа МС-21 были утверждены росавиацией. Нигматуллин рассказал, что их нет ни у кого не только в Татарстане, но и в стране.