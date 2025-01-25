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Игрок ХК "Сибирь" за непристойный жест заплатит казанцам деньги

На матче в «Татнефть Арене» спортсмен изобразил...

pixabay.com

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Хоккеист «Сибири» оказался в центре скандала из-за неподобающего жеста, который он сделал после победы над «Ак Барсом». За свое поведение защитник Тимур Ахияров теперь заплатит штраф.

На матче в «Татнефть Арене» спортсмен изобразил провокационный жест в адрес казанского болельщика. Руководство КХЛ посчитало его поведение недопустимым и назначило дисциплинарное взыскание. Этот эпизод может обойтись Ахиярову в сумму от 100 до 500 тысяч рублей, пишет Mash Iptash.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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