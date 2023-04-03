Синоптики пообещали Татарстану на наступившей неделе потепление до + 17 градусов

По данным синоптиков республиканского Гидрометцентра, в Татарстане на наступившей неделе ожидается потепление почти что до летних температурных значений.

Уже сегодня, 3 апреля, столбики термометров поднимутся до + 17 градусов.

Будет переменная облачность, вероятность осадков оценивается как низкая.

4 и 5 апреля, по данным Гидрометцентра, в Татарстане будет опять же аномально тепло. В ближайшее время температура будет превышать климатическую норму в среднем на градус.