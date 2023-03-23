"Идет волна тепла": синоптики рассказали об аномальном потеплении в Татарстане в ближайшие дни

Потепление до 13 градусов прогнозируется в Татарстане в предстоящие выходные

Синоптики республиканского Гидрометцентра пообещали жителям Татарстана волну тепла уже в предстоящие выходные дни. Потеплеет до +13 градусов.

В пятницу, 24 марта, днем будет 8-13 градусов тепла, и ночью температуры останутся в границах положительных значений - будет от 1 до 6 градусов со знаком плюс.

Вероятны дожди, а порывы ветра могут достигать скорости в 15 метров в секунду.

25 марта, в субботу будет от 2 до 7 градусов тепла ночью, днем же будет почти повсеместно в пределах +11 градусов. Ночь будет дождливой, с усилением ветра. А днем осадки маловероятны. Самое время пойти на весенний променад.