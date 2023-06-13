Идет настоящая жара: в Татарстане к концу недели потеплеет до +28

В Татарстане 16 июня 2023 года ожидается 28-градусная жара

Температура воздуха в Татарстане в ближайшие дни достигнет отметки в +28 градусов. Под влиянием поля повышенного атмосферного давления осадки прекратятся.

Сообщается, что завтра, 14 июня, ночью температура воздуха опустится до 7-12 градусов тепла. Днем же воздух прогреется до 19-24 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и порывы метра до десяти метров в секунду.

На следующий день, 15 июня, ночью синоптики прогнозируют до 7-12 градусов, а днем и вовсе потепление до 22-27 градусов. Ночью местами ожидается небольшой дождь.

В пятницу же, 16 июня, осадки прекратятся, а максимальная температура воздуха днем может доходить до 28 градусов тепла.