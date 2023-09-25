Идеально - выезд на природу: казанцы рассказали, как они предпочитают проводит входные

Жители Казани предпочитают проводить выходные на природе и с семьей

Специалистами SuperJob был проведен опрос, согласно которому идеальный выходной казанцев различается в зависимости от пола. Мужчины предпочитают проводит время с семьей, а также женщины - на прогулке.

Среди опрошенных казанцев 26% заявил, что идеальный вариант отдыха - это выезд на природу. На втором месте оказался досуг в кругу семьи - его выбрали 23% опрошенных.

Многие жители Казани, 18%, связывают свой идеальный выходной с прогулками и занятием спортом. Еще 15% выбрали отдых, а 12% - сон. Лишь 8% респондентов предпочитают путешествовать, а 6% - читать книги.