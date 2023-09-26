Идея была поддержана: в Казани предложили создать маршрутизатор для людей с инвалидностью

В Казанской городской предложили создать маршрутизатор для людей с инвалидностью

Депутат Казанской городской Думы Далия Гайнанова предложила создать на портале госуслуг вкладку для людей с инвалидностью и их родственников. В специальном разделе можно будет узнать о доступных возможностях, оформлении документов и помощи общественных организаций.

Как заявила Далия Гайнанова, на сайте задается диагноз ребенка и выдается информация о том, где может лечиться, проходить обучение, какие фонды и НКО занимаются детьми с такими заболеваниями. Идея была поддержана в Татарстане. В ближайшее время планируют презентовать проект в Минтруде РФ.

Ранее по инициативе Далии Гайнановой в Казани открылся инклюзивный центр «Все для детей» с коворкингом и швейной мастерской.