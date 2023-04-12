Арбитражный суд в Татарстане признал основателя пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом

Кирилл Доронин, основавший пирамиду Finiko, признан банкротом, сообщает "Реальное время". Арбитражный суд РТ рассмотрел иск московской компании "Вента" с соответствующим требованием.

В итоге суд постановил включить требование этой компании в реестр требований кредиторов Доронина в состав третьей очереди с долгом в размере 69 миллионов 112 тысяч рублей. Это - только основная часть долга.

"31 942 962 руб. — проценты за пользование займом, 20 000 000 руб. — неустойка, 30 000 руб. — государственная пошлина", — говорится в материалах дела.

Также московская фирма просила суд ввести в отношении имущества Доронина процедуру банкротства и реализовать все, что можно реализовать. На 18 августа назначено следующее заседание.

На Доронина уже завели несколько исполнительных производств по неуплате налогов и сборов на 385,6 тысячи рублей. Сам Доронин сейчас обвиняется в организации преступного сообщества.

