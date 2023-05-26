Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов уходит с поста

29 мая председатель Верховного суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов покинет свой пост. Сегодня, 26 мая, его проводят в торжественной обстановке на заслуженный отдых. В почетную отставку Гилазова будут провожать Раис РТ Рустам Минниханов и другие высокопоставленные чиновники региона.

Верховный суд РТ Гилазов возглавил в 2011 году. Сейчас Высшая квалификационная коллегия судей приняла его отставку. Причина - достижение предельного срока службы.

Гилазову в 2023 году исполнилось 65 лет.

Он - выпускник РУДН. Университет Дружбы народов окончил по специальности "правоведение", но был не только юристом, но и переводчиком с английского.

А трудовой путь начинал и вовсе с должности токаря, работал на станках с ЧПУ. Потом попал работать переводчиком в Ирак, в середине 80-х годов начал работать в Минсоцобеспечения Татарстана.

В судебную систему путь Гилазова был долгим. Он пришел в нее в 1987 году - стал судьей Бауманского суда (ныне - Вахитовского) в Казани. Через два года он стал судьей Верховного суда Татарстана. Летом 1996 года занял пост зампреда ВС РТ, отработал 15 лет в этом качестве. И только потом возглавил Верховный суд республики.

Гилазов имеет звания заслуженного юриста РФ и Татарстана. он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, орденом "За заслуги перед Татарстаном" и многими другими почетными наградами.